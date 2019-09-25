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أوبريت وزواج في احتفال نزلاء أجنحة إدارة الوقت بسجن المباحث في أبها
قدم أحد النزلاء فقرة غنائية بصوته الشجي
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- حسن عسيري - أبها
احتفل نزلاء أجنحة إدارة الوقت بسجن المباحث العامة بمدينة أبها، مساء أمس الثلاثاء، باليوم الوطني السعودي، حيث سطر النزلاء أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الشعب السعودي.
وقدم النزلاء عدداً من البرامج بهذه المناسبة، وكانت أول فقرة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة ترحيبية لمدير الإدارة بمباحث عسير تلى ذلك كلمة للنزلاء ثم قصيدة وطنية نبطية وأوبريت موطن الأمجاد بعدها تم تقديم فقرة غنائية قدمها أحد النزلاء بصوته الشجي.
وقبل الختام، تم الإعلان عن تكفل سجن المباحث العامة بأبها بزواج أحد النزلاء أثناء الاحتفال باليوم الوطني، لتنهال عليه التبريكات والتهاني من الحضور.
وعبر نزلاء في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” عن حبهم العميق وولائهم للقيادة الرشيدة وللشعب الكريم، كما أثنوا بالشكر على إدارة سجن المباحث العامة بأبها على ما قدمته لهم من الخدمات التي لا تعد.
وفي ختام الحفل، تناول الجميع وجبة عشاء أعدتها إدارة الوقت بهذه المناسبة.
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