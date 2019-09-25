لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى الرياض؟

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، سبب عدم وصول الأعاصير المدارية إلى مدينة الرياض.

وقال المسند إن بين الأعاصير المدارية والرياض الربع الخالي والمعروف بأنه “مقبرة الأعاصير” وهو أكبر صحراء متصلة في العالم، ومن أشدها جفافًا، مشيرًا إلى أنه حتى يصل الإعصار الرياض تتطلب المعادلة عوامل جوية استثنائية، وهي التي لم تتشكل منذ أن بدأ الإنسان في تسجيل الحوادث المناخية.

ولفت المسند إلى أن أحدث إعصار استطاع أن يفلت من الربع الخالي حتى بلغ أثره حرض كان عام 1992م.