- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى الرياض؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى الرياض؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، سبب عدم وصول الأعاصير المدارية إلى مدينة الرياض.
وقال المسند إن بين الأعاصير المدارية والرياض الربع الخالي والمعروف بأنه “مقبرة الأعاصير” وهو أكبر صحراء متصلة في العالم، ومن أشدها جفافًا، مشيرًا إلى أنه حتى يصل الإعصار الرياض تتطلب المعادلة عوامل جوية استثنائية، وهي التي لم تتشكل منذ أن بدأ الإنسان في تسجيل الحوادث المناخية.
ولفت المسند إلى أن أحدث إعصار استطاع أن يفلت من الربع الخالي حتى بلغ أثره حرض كان عام 1992م.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى الرياض؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.