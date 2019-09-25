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الأحوال توضح غرامة عدم تسجيل الزوجة في دفتر العائلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعلت الأحوال المدنية مع استفسار مواطن بشأن عدم تسجيل الزوجة في دفتر العائلة على الرغم من أن عقد النكاح مختوم من المحكمة.
وقالت الأحوال إنه يترتب على ذلك غرامة تقدر بـ 50 ريالاً يتم احتسابها عن كل عام من بعد 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج.
كما أكدت الأحوال المدنية أنه لا توجد غرامة على التأخر في تسجيل واقعة الوفاة.
ولفتت في سياق متصل، إلى أن شهادة تسجيل الولادة تُستخرج من نفس المدينة التي حصلت فيها الولادة.
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