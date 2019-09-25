الان تتابع السفارة السعودية: رفع حظر النقاب في سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية سريلانكا عبر “تويتر” عن رفع حظر النقاب في سريلانكا رسميًا بعد مرور 5 أشهر من احداث تفجيرات عيد الفصح التس أودت بمصرع 200 شخص وإصابة نحو 500 آخرين. وياتي الحظر لضمان الأمن الوطني بموجب صلاحيات الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا حتى تحسن الوضع الأمني ​​وعادت البلاد إلى طبيعتها.

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