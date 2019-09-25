أنباء “رابط” نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 / نظام الإستعلام للمعلمين والمعلمات عن سلم...

نظام فارس الخدمة الذاتية بالمملكة العربية السعودية، للمعلمين والمعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة، ويعتبر نظام فارس أحد الخدمات، التي توفرها المملكة العربية السعودية للعاملين بالتربية والتعليم ،حيث يقدم نظام فارس مجموعة من الخدمات الخاصة، بشئون العاملين للمعلمين والمعلمات والإداريين بوزارة التربية والتعليم بالسعودية، ومن هذه الخدمات الإستعلام عن المرتبات والعلاوات والزيادات السنوية وتقديم طلبات النقل وطلبات الأجازة، وغيرها مما يخص العاملين بوزارة التربية والتعليم.

نظام فارس الخدمة الذاتية، من أهم الأنظمة التي يعتمد عليها العاملين بوزارةالتعليم السعودية، حيث أنه الطريق المعتمد لانهاء خدمات المعلمين والمعلمات بالوزارة، والحصول على الموافقات الواجبة إلكترونياً، من خلال الدخول على الرابط الموضح بالمقال، وتقديم الطلبات اللازمة للحصول على الموافقة بكل سهولة ودون تعطيل لسير العمل.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1440

للدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية 1440 من هنا

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للدخول على النظام من خلال صفحة وزارة التربية والتعليم من هنا

خصائص نظام فارس للخدمة الذاتية 1440

يتميز نظام فارس بأنه يعمل على مراجعة البيانات الشخصية والأساسية، لجميع المعلمين والمعلمات والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم بالسعودية، ويتم ايضاً متابعة السجل الوظيفي، وتقديم جميع الطلبات الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم بالسعودية، حيث أصبح التعامل من خلاله أكثر سهولة وبساطة.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس 1440

الإستعلام عن الراتب.

معرفة العلاوة السنوية.

تقديم طلب الإجازة وتجديدها وتمديدها.

تقديم طلب للبدلات.

تقديم طلبات النقل.

ويعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية 1440، من أفضل الأنظمة التي تساعد الموظف على إنهاء الطلبات الوظيفية، دون صعوبة وذلك بالدخول للنظام إلكترونياً وإتباع التعليمات الموجودة على النظام، يعتبر نظام فارس من أفضل الأنظمة التي تقدم خدمات للعاملين بالتربية والتعليم السعودية، وتقدمها بسهولة ويسر في أي وقت.