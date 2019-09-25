اليوم الوطني / الجمعية السعودية للتربية الخاصة بنجران "جستر" تحتفي باليوم الوطني الـ89 للمملكة



نجران 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفت الجمعية

وأوضحت المدير التنفيذي للفرع إيمان آل دويس أن الجمعية نظمت حفلاً خاصاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، اشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة، والأناشيد الوطنية، والعروض المسرحية، والأسئلة الثقافية، تخللها تقديم الهدايا للأطفال المشاركين في فقرات الحفل، بالإضافة إلى محاضرات توعوية حول مرض التوحد بالتعاون مع قسم التربية الخاصة بالمدارس .

وأكدت آل دويس أن هذه البادرة تأتي انطلاقاً من إدراك الجمعية لدورها المجتمعي ومشاركةً منها في تفعيل المناسبات الاجتماعية والوطنية، تأصيلاً لمفهوم العمل التطوعي، وتحقيقاً لتوجه الجمعية للوصول للمجتمع بكافة فئاته وشرائحه ومشاركتهم فرحة الاحتفاء باليوم الوطني، تحت ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - .

// انتهى //

09:39ت م

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نجران 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر" أمس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة ، وذلك في مدارس دار الأحفاد .وأوضحت المدير التنفيذي للفرع إيمان آل دويس أن الجمعية نظمت حفلاً خاصاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، اشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة، والأناشيد الوطنية، والعروض المسرحية، والأسئلة الثقافية، تخللها تقديم الهدايا للأطفال المشاركين في فقرات الحفل، بالإضافة إلى محاضرات توعوية حول مرض التوحد بالتعاون مع قسم التربية الخاصة بالمدارس .وأكدت آل دويس أن هذه البادرة تأتي انطلاقاً من إدراك الجمعية لدورها المجتمعي ومشاركةً منها في تفعيل المناسبات الاجتماعية والوطنية، تأصيلاً لمفهوم العمل التطوعي، وتحقيقاً لتوجه الجمعية للوصول للمجتمع بكافة فئاته وشرائحه ومشاركتهم فرحة الاحتفاء باليوم الوطني، تحت ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - .// انتهى //09:39ت م0015

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