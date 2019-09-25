اليوم الوطني / مدير تعليم جازان يدشن المعرض التشكيلي المصاحب لفعاليات اليوم الوطني الـ89



جيزان 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أمس، المعرض المصاحب لفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة "همة حتى القمة" والمقام بمركز الراشد مول بمدينة جيزان.

ويحوي المعرض على أعمال فنية وطنية لطلاب وطالبات مدارس تعليم جازان جسدوا خلالها حبهم وانتمائهم للوطن من خلال الأعمال اليدوية والرسومات والمجسمات عن تأسيس المملكة والنهضة التنموية بها، كما يضم المعرض مرسماً حراً وعروضاً للروبوت.

وأشاد مدير تعليم جازان في نهاية الجولة بما شاهده في أركان المعرض من إبداعات تعبر عما يزخر به الميدان من مبدعين وموهوبين، مؤكداً أن هذه الاحتفالية والذكرى الجميلة التي تعيشها بلادنا تستحق أن تفرد لها مساحات واسعة ليعبر الجميع عما يكنونه لهذا الوطن المعطاء، مثمناً لفريق العمل جهودهم في الإعداد والتنظيم للمعرض الذي يسهم في تعزيز الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات ويقدم رسالة جميلة ويتيح لأفراد المجتمع من أولياء الأمور والأمهات المشاركة في فرحة الوطن، مقدماً للجميع الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلت في انجاح الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

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