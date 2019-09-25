اليوم الوطني / أهالي محافظة صبيا يحتفلون باليوم الوطني الــ 89



صبيا 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفل أهالي محافظة صبيا أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة " همة حتى القمة ", بحضور المحافظ منصور بن زيد الداود, وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمشايخ والأهالي, وذلك بساحة البلدية بالمحافظة.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع إبراهيم بن حسن الذروي، كلمة الأهالي رفع في مستهلها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني للمملكة, مؤكداً أنها مناسبة عزيزة على نفوس أبناء هذه البلاد المباركة.

وأوضح الذروي أن ذكرى الْيَوْمَ الوطني منقوشة في ذاكرة كل مواطن، يعيش على ثراء هذا البلد العزيز الذي وحده مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز - رحمه الله - تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله, مبرزاً ما شهدته المملكة من جمع للصف ووحدة وطنية شاملة على يد الموحد الباني, وتطور ونمو الذي شهدته المملكة العربية

واستعرض الشيخ الذروي في كلمته الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدها وتشهدها محافظة صبيا كغيرها من محافظات منطقة جازان، وما يقدمه أبطالنا البواسل من مختلف القطاعات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي، وما سجلوه من ملاحم بطولية في الدفاع عن الوطن والمواطن والمقدسات والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي على العديد من القصائد الشعرية, ولوحة وطنية بعنوان " زهرات الوطن " قدمتها طالبات مكتب تعليم صبيا, ثم شاهد الحضور أوبريتاً وطنيناً ثم قُدمت الرقصات الشعبية والأهازيج الوطنية.

وجرى في ختام الحفل, تكريم المشاركين في تنظيم احتفال المحافظة باليوم الوطني, بعدها أطلقت الألعاب النارية التي أنارت سماء صبيا, حيث رسمت لوحة جمالية تمازجت مع مشاعر الفرح والسرور التي ملئت قلوب الحاضرين والحاضرات.

// انتهى //

09:35ت م

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صبيا 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفل أهالي محافظة صبيا أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة " همة حتى القمة ", بحضور المحافظ منصور بن زيد الداود, وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمشايخ والأهالي, وذلك بساحة البلدية بالمحافظة.وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع إبراهيم بن حسن الذروي، كلمة الأهالي رفع في مستهلها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني للمملكة, مؤكداً أنها مناسبة عزيزة على نفوس أبناء هذه البلاد المباركة.وأوضح الذروي أن ذكرى الْيَوْمَ الوطني منقوشة في ذاكرة كل مواطن، يعيش على ثراء هذا البلد العزيز الذي وحده مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز - رحمه الله - تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله, مبرزاً ما شهدته المملكة من جمع للصف ووحدة وطنية شاملة على يد الموحد الباني, وتطور ونمو الذي شهدته المملكة العربية السعودية في شتى المجالات في عهده وأبنائه البررة من بعده حتى هذا العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.واستعرض الشيخ الذروي في كلمته الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدها وتشهدها محافظة صبيا كغيرها من محافظات منطقة جازان، وما يقدمه أبطالنا البواسل من مختلف القطاعات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي، وما سجلوه من ملاحم بطولية في الدفاع عن الوطن والمواطن والمقدسات والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي على العديد من القصائد الشعرية, ولوحة وطنية بعنوان " زهرات الوطن " قدمتها طالبات مكتب تعليم صبيا, ثم شاهد الحضور أوبريتاً وطنيناً ثم قُدمت الرقصات الشعبية والأهازيج الوطنية.وجرى في ختام الحفل, تكريم المشاركين في تنظيم احتفال المحافظة باليوم الوطني, بعدها أطلقت الألعاب النارية التي أنارت سماء صبيا, حيث رسمت لوحة جمالية تمازجت مع مشاعر الفرح والسرور التي ملئت قلوب الحاضرين والحاضرات.// انتهى //09:35ت م0013

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