اليوم الوطني / مؤسسة رعاية الفتيات بجازان تحتفي باليوم الوطني الـ89



جيزان 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أقامت مؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة جازان أمس، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بالشراكة مع فريق " يمناكم " التطوعي وفريق " صناع الأمل " التطوعي وجمعية الأزمات النفسية والاجتماعية وإدارة تجربة المريض، وذلك بالكورنيش الشمالي في مدينة جيزان.

وتضمن حفل المؤسسة، العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية، التي تعبر عن فخر الفتيات واعتزازهن بهذا اليوم الغالي.

ويشار إلى أن مؤسسة "رعاية الفتيات" ، تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتسعى إلى رعاية ومساعدة الفتيات للتغلب على مشكلاتهن وتحقيق التكيف الأسرى والاجتماعي لهن.

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