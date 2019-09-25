السعودية اليوم / "أجفند" يعقد ندوة دولية حول "تمكين المرأة عبر الشمول المالي"



الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

ينظم برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ندوة دولية بعنوان "تمكين المرأة من خلال الشمول المالي"، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2019م، ضمن فعاليات منتدى أجفند التنموي الثامن، الذي يقام في مدينة جنيف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية.

كما تشتمل الفعاليات تكريم 4 مشروعات فائزة في مجال "مكافحة الفقر"، الهدف الأول في أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وتعقد أعمال الندوة بقاعة حقوق الإنسان وتحالف الحضارات بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بالشراكة بين أجفند ومعهد الأمم للبحوث والتدريب "يونيتار".

وتتكون الندوة من 4 جلسات عمل بمشاركة خبراء تنمويين: الجلسة الأولى بعنوان "الشمول المالي لتمكين المرأة: الواقع والتطلعات"، وفي الجلسة الثانية تعرض "قصص نجاح إقليمية ودولية في النهوض بالشمول المالي للمرأة"، فيما تناقش الجلسة الثالثة تعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال التطبيقات المالية"، وتأتي الجلسة الرابعة بعنوان "دور الجهات المانحة والقطاع الخاص في تحقيق الشمول المالي للمرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويتم خلال الندوة إطلاق "منصة عالمية للتدريب على الشمول المالي.

ويتضمن برنامج منتدى أجفند الثامن تنظيم مؤتمر صحفي بقصر الأمم يعرض فيه مسؤولو أجفند توصيات الندوة الدولية.

ويمثل المنتدى حدثاً تنموياً تحضره الملكة صوفيا، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وأعضاء لجنة جائزة الأمير طلال الدولية، والبعثات الدبلوماسية

المعتمدة في جنيف.

يذكر أن أجفند نظم 7 منتديات تنموية، تم خلالها عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في قضايا تعالج جذور التنمية، ومع دخول أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 حيز التنفيذ أعلن أجفند رؤيته وبرامجه العملية لدعم الأجندة الجديدة على غرار إسهامه الفاعل في أهداف الألفية.

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