السعودية اليوم / تدريب 3050 شخصاً على الإسعافات الأولية وإنعاش القلب



جيزان 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

نفذت صحة جازان عدة دورات في مجالي الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، استفاد منها 3050 متدرباً من الجنسين.

واستهدفت "صحة جازان" منسوبي مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، وقادة وأعضاء الفرق التطوعية بالمنطقة، ومرتادي الشواطئ، حيث وصل مجموع المستفيدين منها في هذه المواقع 1198 متدرباً.

وفيما يتعلق بالدورات الموجهة لمنسوبي التعليم العام، فقد بلغ مجموع المستفيدين في المدارس 1852 متدرباً، منهم 1139 معلماً ومعلمة و 713 طالباً وطالبة.

تأتي هذه الدورات تواصلاً لجهود صحة جازان لتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي، ولإيجاد مجتمع صحي قادر على التعامل بوعي مع الأزمات الصحية الطارئة التي قد تصادف الفرد لتمكينه من التدخل السريع بالتصرف السليم في الوقت المناسب.

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08:26ت م

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