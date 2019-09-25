شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج إعمار اليمن يشارك في أعمال الدورة الـ74 للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هامش أعمال الدورة «74» للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وأقام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معرضاً في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية؛ بهدف التعريف عن البرنامج وجهوده ومشروعاته التنموية في اليمن.

وقدّم وفد البرنامج المشارك، عرضاً تعريفياً للزوار حول مشروعات التنمية والإعمار في ‎اليمن لكثير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية وممثلي البعثات الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولعدد من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية.

وبدأ معرض البرنامج في استقبال الزوار مع انطلاقة اليوم الأول لأعمال الجمعية العامة، والذي يستمر على مدى هذا الأسبوع.

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واستخدم المعرض تقنية الواقع الافتراضي (VR) التي عرضت مواد مرئية وحيّة لمشروعات البرنامج في المحافظات اليمنية، والتي دعمت 7 قطاعات حيوية في اليمن هي قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه والسدود، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية.

ويحتوي المعرض على فيديوهات من مشروعات «إعمار اليمن»، ومجموعة صور للأطفال المستفيدين من قطاع التعليم، بالإضافة إلى صور من مستفيدين من جميع الفئات العمرية من مشروعات البرنامج التنموية، والتي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة المواطنين اليمنيين، وساهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية، بشكل مباشر وغير مباشر.

وعمل وفد البرنامج على توزيع المطبوعات والبروشورات، بالإضافة إلى توزيع النشرات الدورية الخاصة بالبرنامج، ويرافق ذلك شرحاً شفوياً شاملاً، قدّمه الوفد لجميع زوّار المعرض بعدة لغات.