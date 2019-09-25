السعودية | الجبير يستقبل وزير خارجية ‫ألمانيا الاتحادية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:49 صباحًا, 25 سبتمبر 2019 م المناطق_واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫الاستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية ‫ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، وذلك في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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