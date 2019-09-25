يريد حذف مرفقات وإضافة أخرى في حساب المواطن

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن حذف مرفقات قدمها مواطن إلى البرنامج للحصول على الدعم، وإضافة مرفقات أخرى.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم الرد عليه بالرفض، وفي حال تم رفض المرفق بإمكانه الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وحذف المرفق المرفوض وتصحيحه وإعادة إرفاقه.

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وفي سياق ذي صلة قال حساب متابعات الخليج 365: إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.