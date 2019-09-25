شاهد التفاصيل: وظائف للجنسين في الخطوط السعودية للشحن

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن عن توفر 15 وظيفة شاغرة بمسمى حارس مبنى للعمل في محافظة جدة لحملة الثانوية العامة.

ومن ضمن الشروط : سعودي الجنسية (للرجال والنساء) مع ضرورة احضار الشهادة الثانوية أو ما يعادلها كحد أدنى ولا يشترط توفر الخبرة.

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الوصف الوظيفى : الإشراف على أعمال التنظيف والصيانة وتنسيقها وتنفيذها، للحفاظ على الأماكن المشتركة بالمبنى مرتبة ونظيفة، والرد على الاستفسارات ومساعدة المستأجرين والزائرين.

المهام الوظيفية : تنسيق أعمال الصيانة : تنسيق أنشطة الصيانة والتصليح في مرافق المبنى، مثل مكيفات الهواء والغلايات. وإجراء أعمال الصيانة الأساسية. الحفاظ على النظافة : الإشراف على أعمال التنظيف الأساسية وتنفيذها في مرافق المباني.

مساعدة النزلاء : استقبال النزلاء وتقديم المعلومات لهم ومرافقتهم إلى أماكن الاستقبال المخصصة. الحفاظ على الأمن : حراسة المبنى وتفقد المداخل والمخارج للحفاظ على الأمن. مساعدة المستأجرين : مساعدة المستأجرين في الخدمات الأساسية، مثل تلقي البريد والطرود.