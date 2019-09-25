الان تتابع موسكو والرياض تبحثان الإعداد لزيارة بوتين للسعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو والرياض بحثتا الإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية. وأفادت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السعودي إبراهيم العساف بحثا كذلك الأوضاع في الخليج واليمن وسورية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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