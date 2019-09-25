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وصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، هجمات 14 سبتمبر على منشأتي النفط السعوديتين، بأنها "جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة".
وفي كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب "آبي" عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط، وحث إيران على اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة".
وقال "آبي": "إن دوري الذي لا يتغير، هو دعوة إيران كقوة رئيسية، إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري"؛ مشيرًا إلى أن بلاده تشعر بقلق بشأن الموقف في الشرق الأوسط.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان: إن رئيس الحكومة بوريس جونسون، خلال اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك؛ أعرب عن "قلقنا العميق بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار بالمنطقة، والذي يشمل الهجمات على منشأتيْ شركة أرامكو للنفط، وشدد على ضرورة وقفه.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 08:20 AM
"شينزو آبي" حث إيران على اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة"
وصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، هجمات 14 سبتمبر على منشأتي النفط السعوديتين، بأنها "جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة".
وفي كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب "آبي" عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط، وحث إيران على اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة".
وقال "آبي": "إن دوري الذي لا يتغير، هو دعوة إيران كقوة رئيسية، إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري"؛ مشيرًا إلى أن بلاده تشعر بقلق بشأن الموقف في الشرق الأوسط.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان: إن رئيس الحكومة بوريس جونسون، خلال اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك؛ أعرب عن "قلقنا العميق بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار بالمنطقة، والذي يشمل الهجمات على منشأتيْ شركة أرامكو للنفط، وشدد على ضرورة وقفه.
، رئيس وزراء اليابان عن هجمات أرامكو: جريمة خسيسة للغاية ،
المصدر : الخليج 365
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