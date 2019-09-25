تفاصيل خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وتفاصيل رخصة القيادة عبر موقع أبشر

الاستعلام عن المخالفات المرورية ، وسط الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، الآن يمكن للمقيمين في الأراضي السعودية سواء من أهل المملكة أو من الوافدين إليها بغرض الزيارة أو العمل، الاستعلام عن المخالفات المرورية وتفاصيل رخصة القيادة وذلك عبر موقع أبشر الالكتروني الرسمي والتابع لوزارة الداخلية السعودية، من خلال خدمات الأفراد الموجودة داخل الموقع والمسئولة عن تسهيل الخدمات للمواطنين حفاظًا على الوقت والجهد، فهي تقدم العديد من الخدمات الالكترونية كالخدمات المرورية والاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن السعودي أو الوافد إلى المملكة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية |طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية | Car

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

يقدم موقع أبشر الالكتروني لمواطني المملكة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وذلك من خلال الولوج إلى الموقع والذهاب إلى خدمات المرور للاستعلام عن تلك المخالفات بعد إدخال بعض البيانات الشخصية الخاصة بطلب الخدمة كـرقم الهوية أو رقم لوحة السيارة أو رقم المخالفة للإطلاع على تفاصيلها، كما يمكن الوصول والتعرف على تفاصيل رخصة القيادة نفسها وموعد انتهائها من خلال نفس الموقع، ذلك بالإضافة إلى إمكانية تقديم التظلمات على المخالفات على أن لا يمر 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، وسيتم النظر في ذلك الطلب خلال فترة 7 أيام عمل وإن لم يحصل الفرد على الرد يمكنه الذهاب إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية بالمنطقة التابع لها.

نظام أبشر الإلكتروني

تحرص المملكة العربية السعودية وفق رؤيتها 2030 على أن يتم تحويل كافة المعاملات الحكومية إلى معاملات إلكترونية تتم بصورة سريعة وسهلة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها وذلك لتوفير الوقت والجهد على الجميع، وكانت وزارة النقل أيضًا كانت قد أعلنت عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الموقع الرسمي لوزارة النقل، ذلك بجانب إمكانية الاطلاع على المخالفات من خلال موقع أبشر الإلكتروني.