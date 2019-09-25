بعد انقطاع دام أكثر من عقدين.. الشاعر فهد بن عافت يُلهب حماس الحضور في احتفال السفارة السعودية...

بعد انقطاع دام أكثر من عقدين من الزمان عن إحياء الأمسيات الشعرية، شارك الشاعر القدير فهد بن عافت، في احتفال السفارة السعودية بأبوظبي باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين، بأمسية وطنية نالت إعجاب الحضور، ولاقت استحسان الكثيرين، وأعادت للذاكرة الجمعية الجميلة من خلال المفردات الشعرية الراقية للشاعر الكبير.

واحتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات، أمس الإثنين، بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ89؛ بحضور غفير وغير مسبوق من قبل الدبلوماسيين العرب والأجانب، وأصحاب السمو الشيوخ ورجال الأعمال، ووجهاء المجتمع الإماراتي بفندق الريتزكارلتون في مدينة أبوظبي.

وأقيمت هذه الفعاليات بإشراف مباشر من السفير تركي الدخيل، الذي تسلَّم مهام منصبه في العاشر من فبراير الماضي.

وفي لقاءت جانبية أجراها موفد «عاجل»، أشاد عدد من الحضور بالفعاليات المتنوعة للحفل، وعودة ظهور النجم فهد بن عافت بسماء الكلمة والمعنى، خاصة من خلال أمسية وطنية عزيزة تشرَّف هو بإلقائها أمام لفيف من الحضور لشاعر له قيمة ومكانة كبير في ساحة الشعر الخليجية.

وبهذه المناسبة، قال الشاعر فهد لـ«عاجل»، إن عودته اليوم من خلال يوم الوطن الغالي، هو فخر واعتزاز له ولمسيرته، خاصة بعد الانقطاع الكبير في الفترة الماضية، مقدمًا التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولسعادة السفير تركي الدخيل، وللشعب السعودي الكريم، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بأمن وأمان ورخاء وسعادة.