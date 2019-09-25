«التعليم» تنفي صحة التعميم المُتَداول حول حصص النشاط

أكدت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، استمرار العمل على تطوير حصص النشاط، وعدم صدور تعميم بخلاف ذلك بشأنها من قِبَل الوزارة.

وأضافت الشهري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه «إشارة إلى التعميم المتداول بخصوص حصص النشاط في المدارس؛ نوضح أن التعميم لم يصدر عن الوزارة؛ علمًا بأن العمل مستمر في الوزارة على تطوير ساعة النشاط».

كان تعميم مزعوم صدوره لوزارة التعليم يتضمن اعتماد تخصيص أربع ساعات أسبوعيًا؛ لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدارس، وذلك باعتماد حصتين أسبوعيًا للأنشطة الطلابية غير الصفية داخل المدرسة، وإدراج حصتي النشاط ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وتنفيذ الحصتين وفق دليل تنظيمي، على أن يستند التنفيذ لرواد ورائدات النشاط والمعلمين والمعلمات وتحتسب نصابهم، ويتابع التنفيذ من قبل إدارة أو قسم النشاط بإدارة التعليم.