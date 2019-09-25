عاد المواطن ناصر الذروي إلى المملكة بعد تحريره من سجون ميليشيا الحوثي. وجاءت عودة الذروي، بعد نجاح السلطات الأمنية في تحريره من سجون الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، فيما وصل المملكة على متن طائرة أقلته إلى البلاد؛ ليسجد شاكرًا لله عودته سالمًا، وتسود أجواء الفرحة بينه وبين أهله الذين بادلوه العناق، وفقًا لقناة «الإخبارية».

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كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى لعودة المواطن السعودي المُحرّر من سجون الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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