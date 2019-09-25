اخبار السعوديه

وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة بتعليم مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة، توافر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين في المرتبة 31، وبند الأجور.

ويُشترط للتقديم على الوظائف المتاحة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فقط لا أكثر، وأن يكون مقر السكن في مدينة مكة المكرمة مع إحضار ما يثبت ذلك، حسب رأي لجنة التوظيف، وألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا لمدارس البنات، ولا عن 25 عامًا لمدارس البنين، مع اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

كما تتضمن شروط التقديم للوظائف، أن يكون جمع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية، وألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية، ويكون لائقًا طبيًا، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حُكِم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، أو لديه سوابق، ويكون التقديم عبر الرابط: اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة بتعليم مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا