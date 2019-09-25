وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة بتعليم مكة المكرمة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة، توافر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين في المرتبة 31، وبند الأجور.

ويُشترط للتقديم على الوظائف المتاحة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فقط لا أكثر، وأن يكون مقر السكن في مدينة مكة المكرمة مع إحضار ما يثبت ذلك، حسب رأي لجنة التوظيف، وألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا لمدارس البنات، ولا عن 25 عامًا لمدارس البنين، مع اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

كما تتضمن شروط التقديم للوظائف، أن يكون جمع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية، وألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية، ويكون لائقًا طبيًا، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حُكِم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، أو لديه سوابق، ويكون التقديم عبر الرابط: اضغط هنا