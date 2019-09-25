رابط جدارة تسجيل قياس المعلمين بالمملكه العربية السعودية

اعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، جدارة رابط تقديم قياس المعلمين 1441 فتح باب الدخول فى المنصة للتسجيل فى قياس المعلمين 1441 بالمركز الوطني للقياس، من اجل التعرف على الخطوات والاشتراطات اللازمة لاتمام الدخول الى جدارة رابط التقديم لقياس المعلمين 1441 التابعين لوزارة الخدمة المدنية السعودية والتي يمكن من خلالها ان تقودهم للانتهاء من التقدم فى اختبارات القياس للمعلمين والتي تؤهل للتنافس بين المعلمين للحصول الوظائف التعليمية المتميزة والمختلفة والمتاحة لدى وزارة الخدمة المدنية، ومن المعتبر ان اختبار قياس المعلمين من الشروط الاساسية لوزارة الخدمة المدنية من اجل التقدم على رابط جدارة تسجيل القياس والمنافسة على كل ما يتم الاعلان عن اي وظائف تخص التعليم.

ميعاد فتح باب التسجيل فى جدارة رابط التقدم لقياس المعلمين

حيث تم فتح باب التسجيل امام المعلمين، للتسجيل على رابط قياس المعلمين 1441، ابتداءا من يوم الثلاثاء الموافق 25 محرم وحتى نهاية 20 من شهر اكتوبر من العام الجاري 2019.

ومن المتوقع ان تتم الاختبارات خلال شهر نوفمبر القادم فى يوم 22، حيث ان الفرصة متاحة اكثر للمعلمين الجدد والحاصلين على 50 فاقل فى اختبارات قياس المعلمين السابقة لاستغلال الفرصة مرة اخرى فى التقدم على اختبارات قياس المعلمين الجديدة 1441.

شروط التسجيل فى اخبارات كفايات المعلمين 1441

ومن هذه الشروط :ـ