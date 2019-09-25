الجبير يستقبل وزير خارجية ألمانيا الاتحادية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، وذلك في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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