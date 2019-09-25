اليوم الوطني / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية يقيم حفل بمناسبة اليوم الوطني ال 89



موسكو 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي اليوم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية في موسكو وعدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.

ورفع سفير خادم الحرمن الشريفين لدى روسيا الاتحادية في بداية الحفل التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملاحق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

06:41ت م

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