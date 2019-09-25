، السفارة السعودية في طشقند تحتفل باليوم الوطني الـ89 ،

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احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أوزبكستان باليوم الوطني الـ89 وذلك بفندق حياة ريجنسي في طشقند، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية بجمهورية أوزبكستان جمشيد أنواروفيتش قوتشكاروف وعددٍ من المسؤولين وأعضاء البرلمان والدبلوماسيين والإعلاميين.
وتطرق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم في كلمته خلال الحفل، إلى النهضة التي تعيشها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى عصرنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
السفارة السعودية في طشقند تحتفل باليوم الوطني الـ89وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-25
احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أوزبكستان باليوم الوطني الـ89 وذلك بفندق حياة ريجنسي في طشقند، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية بجمهورية أوزبكستان جمشيد أنواروفيتش قوتشكاروف وعددٍ من المسؤولين وأعضاء البرلمان والدبلوماسيين والإعلاميين.
وتطرق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم في كلمته خلال الحفل، إلى النهضة التي تعيشها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى عصرنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
02:23 AM
بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية بأوزبكستان
احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أوزبكستان باليوم الوطني الـ89 وذلك بفندق حياة ريجنسي في طشقند، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية بجمهورية أوزبكستان جمشيد أنواروفيتش قوتشكاروف وعددٍ من المسؤولين وأعضاء البرلمان والدبلوماسيين والإعلاميين.
وتطرق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم في كلمته خلال الحفل، إلى النهضة التي تعيشها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى عصرنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
، السفارة السعودية في طشقند تحتفل باليوم الوطني الـ89 ،
المصدر : الخليج 365
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