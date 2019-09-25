، السفارة السعودية في أوكرانيا تحتفل باليوم الوطني الـ89 ،

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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية بأوكرانيا حفلاً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة وذلك في مقر السفارة بالعاصمة كييف.
وقال القائم بالأعمال في السفارة محمد اللويحان العنقري في كلمته خلال الحفل: إنه إضافة إلى احتفالنا اليوم بالماضي العريق وتأسيس المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز، فإننا نحتفل أيضًا بحاضر مُزهر للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، مشيدًا بالعلاقات المميزة التي تجمع أوكرانيا بالمملكة والتي تميّزت خلال الأعوام السابقة بالمتانة والصداقة، وبروح التعاون المثمر والوثيق على كل الأصعدة، والتي تشهد في الوقت الراهن تطورًا وتقدمًا في كل المجالات.
من جانب آخر، أعربت وكيلة وزارة الخارجية الأوكرانية ميروسلافا شيرباتيوك عن سعادتها بحضور حفل السفارة بهذه المناسبة، مشيدة بتطور العلاقات بين البلدين، خصوصًا في المجال التجاري.
وشارك بالحفل عددٌ من أعضاء الجمعية السعودية العربية للثقافة والفنون من المدينة المنورة بقيادة رئيس لجنة الموسيقى الأستاذ تميم الأحمدي الذين قدموا الأغاني الوطنية التي نالت استحسان وإعجاب الحضور.
حضر الحفل ممثلو الجهات الحكومية وعددٌ من رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الإسلامية والاجتماعية ورجال الأعمال.
السفارة السعودية في أوكرانيا تحتفل باليوم الوطني الـ89وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-25
أقامت سفارة المملكة العربية السعودية بأوكرانيا حفلاً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة وذلك في مقر السفارة بالعاصمة كييف.
وقال القائم بالأعمال في السفارة محمد اللويحان العنقري في كلمته خلال الحفل: إنه إضافة إلى احتفالنا اليوم بالماضي العريق وتأسيس المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز، فإننا نحتفل أيضًا بحاضر مُزهر للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، مشيدًا بالعلاقات المميزة التي تجمع أوكرانيا بالمملكة والتي تميّزت خلال الأعوام السابقة بالمتانة والصداقة، وبروح التعاون المثمر والوثيق على كل الأصعدة، والتي تشهد في الوقت الراهن تطورًا وتقدمًا في كل المجالات.
من جانب آخر، أعربت وكيلة وزارة الخارجية الأوكرانية ميروسلافا شيرباتيوك عن سعادتها بحضور حفل السفارة بهذه المناسبة، مشيدة بتطور العلاقات بين البلدين، خصوصًا في المجال التجاري.
وشارك بالحفل عددٌ من أعضاء الجمعية السعودية العربية للثقافة والفنون من المدينة المنورة بقيادة رئيس لجنة الموسيقى الأستاذ تميم الأحمدي الذين قدموا الأغاني الوطنية التي نالت استحسان وإعجاب الحضور.
حضر الحفل ممثلو الجهات الحكومية وعددٌ من رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الإسلامية والاجتماعية ورجال الأعمال.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
01:23 AM
بحضور ممثلي الجهات الحكومية ورؤساء البعثات الدبلوماسية
أقامت سفارة المملكة العربية السعودية بأوكرانيا حفلاً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة وذلك في مقر السفارة بالعاصمة كييف.
وقال القائم بالأعمال في السفارة محمد اللويحان العنقري في كلمته خلال الحفل: إنه إضافة إلى احتفالنا اليوم بالماضي العريق وتأسيس المملكة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز، فإننا نحتفل أيضًا بحاضر مُزهر للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، مشيدًا بالعلاقات المميزة التي تجمع أوكرانيا بالمملكة والتي تميّزت خلال الأعوام السابقة بالمتانة والصداقة، وبروح التعاون المثمر والوثيق على كل الأصعدة، والتي تشهد في الوقت الراهن تطورًا وتقدمًا في كل المجالات.
من جانب آخر، أعربت وكيلة وزارة الخارجية الأوكرانية ميروسلافا شيرباتيوك عن سعادتها بحضور حفل السفارة بهذه المناسبة، مشيدة بتطور العلاقات بين البلدين، خصوصًا في المجال التجاري.
وشارك بالحفل عددٌ من أعضاء الجمعية السعودية العربية للثقافة والفنون من المدينة المنورة بقيادة رئيس لجنة الموسيقى الأستاذ تميم الأحمدي الذين قدموا الأغاني الوطنية التي نالت استحسان وإعجاب الحضور.
حضر الحفل ممثلو الجهات الحكومية وعددٌ من رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الإسلامية والاجتماعية ورجال الأعمال.
، السفارة السعودية في أوكرانيا تحتفل باليوم الوطني الـ89 ،
المصدر : الخليج 365
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