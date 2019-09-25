من منزله بجازان.. إخوة “الذروي” يروون قصة احتجازه وكيف عاد الأمل بعد اليأس

روت أسرة المواطن ناصر الذروي وفقًا لـ”سبق” قصة احتجازه في الأراضي اليمنية في بداية انقلاب المليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية، وذلك خلال وجوده في الأراضي اليمنية، مشيرين إلى أنهم كانوا قد فقدوا الأمل في عودته، وقدموا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ووزير الداخلية والجهات المختصة التي نجحت في استعادته بتوفيق الله. ومن منزل المواطن ناصر الذروي في محافظة صبيا قال شقيقه الأكبر إبراهيم علي عباس الذروي: “غادر شقيقي ناصر، وهو مواطن سعودي مدني، قبل بداية الحرب إلى الأراضي اليمنية، وكان ينوي المساهمة في عمل خيري باليمن حسبما نعلم، ولكن انقلبت المليشيات الحوثية على السلطة، وما إن علموا بوجوده حتى احتجزوه، ولا نعلم كيف حدث ذلك؛ لأني لم أسمع صوته منذ تلك السنوات الطويلة، ولم نعرف كيف حدث له هذا الأمر”.

وأضاف: “في بداية الأمر، وبعد احتجازه بمدة، كان يمكنه الاتصال بأمه وأسرته قليلاً كل مدة بعيدة، ولكن ما إن أمضى وقتًا حتى منعوه من الاتصال، وظل أشهرًا، تقارب السنة، ثم يتصل اتصالاً سريعًا، لا يمكنه حتى أن يفصح عن موقع وجوده خلاله”. وتابع: “ذات مرة انقطع اتصاله بالأسرة ما يقارب عامين، وحينها بدأنا نشك، وبدأت الشائعات تصلنا عن مقتله في سجون الحوثي، ولكن كان الأمل بالله سبحانه موجودًا رغم القلق الكبير والحالة التي تمرُّ بها العائلة والقرية، واتصل بعد انقطاع يزيد على عام ونصف العام، وخلال لحظات انقطع اتصاله، وتكرر الغياب”. وعن آخر اتصال قال: “سمعت أنه اتصل اتصالاً قصيرًا بأسرته قبل أن تنجح السلطات السعودية وتحرره من سجون مليشيات الحوثي. وكان اتصاله مطمئنًا للعائلة. وفرحة والدته اليوم لا توصف؛ فنشكر السلطات السعودية التي مهدت لأمه وأسرته اللقاء، ونقلتهم إلى موقع وصوله في مدينة جدة”.

وقال شقيقه الآخر: “لقد كان الأمل لدي متذبذبًا، ولكن كنت أثق بأن الله قادر على إعادته لنا، وعاد لي الأمل بعدما ورد للأسرة اتصال منه قبل عودته بقترة قصيرة، وفرحنا فرحًا كبيرًا، لا يوصف، بالاتصال الذي وردنا أمس، وأبلغنا بالتنسيق لوصوله إلى جدة. فلله الحمد، ونسأل الله أن يحفظ علينا وطننا من كل سوء”. ومن جهة أخرى، قال الشيخ علي محمد زكري، شيخ قرية العريش وتوابعها: “منذ أن اختفى المواطن ناصر والجميع يترقب عودته، والأمل بالله لم ينقطع. ونشكر القيادة الحكيمة التي نجحت بجهودها ورجالها في استعادته من سجون مليشيات الحوثي في اليمن، ونحمد الله – عز وجل – الذي أعاده إلينا. فهذه العملية ليست من السهل، ولكن إن دل ذلك فيدل على القوة التي تتمتع بها بلادنا -حفظها الله-“. وكانت السلطات الأمنية السعودية قد نجحت اليوم الثلاثاء في استعادة المواطن ناصر الذروي من سجون مليشيا الحوثي بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام، بعدما احتجزته ميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية، وأعادته للسعودية. فيما كانت أسرته في استقباله بعد عودته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.