فيديو وصور.. خادم الحرمين الشريفين يفتتح مطار جدة الجديد

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. افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أمس (الثلاثاء) – مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد (صالة رقم 1). ويضم المطار الجديد 200 كاونتر لخطوط الطيران و128 كاونتر جوازات، و46 بوابة، بعضها مخصص للطائرات العملاقة، و94 جسراً متحركاً مربوطاً بالبوابات تستطيع خدمة 70 طائرة في وقت واحد. ويمثل المطار الجديد محوراً لوجستياً يربط شرق العالم بغربه، ويعمل نقطةَ تجميع مكثفة لحركة الركاب والبضائع بين مطارات العالم المحورية. كما يمثل المطار الجديد بوابة للحرمين الشريفين؛ إذ يسافر عبره 70% من الحجاج، ويستقطب كذلك 30 مليون معتمر كل عام. وتبلغ المساحة الإجمالية لمجمع الصالات 810 آلاف متر مربع، كما تتسع مواقف السيارات لأكثر من 21 ألفاً و600 سيارة..، واستوحي تصميمه المعماري من بيئة مدينة جدة. Advertisements





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