لأول مرة.. تطبيق ذكي يتيح لأطباء الأسنان تشخيص المرضى وعلاجهم عن بُعد

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ألم الأسنان من المشاكل التي تتطلب العلاج على الفور، ويلجأ الكثيرون إلى استخدام المسكنات، والتي ثبت أن ثلث مستخدميها يتناولونها لتسكين آلام الأسنان، رغم أضرارها التي باتت معروفة للجميع تقريبًا، وانتظار موعد الكشف يفاقم المشكلة، لكن ماذا لو كان لديك طبيبك الخاص معك في كل وقت؟

وأطلق عدد من الأطباء، ولأول مرة، تطبيقًا جديدًا سُمي بـ”جنية الأسنان Tooth Fairy”، ويعتمد على مكالمات الفيديو المصورة، وفيه يقدم المختصون مشورتهم للعلاج، ووصف المضادات الحيوية، وإذا كان الأمر خطيرًا يحددون مع المريض موعدًا للكشف.

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وتم إصدار التطبيق في بريطانيا وحدها، ويتم تنزيله مجانًا، لكن على المريض دفع 25 جنيهًا إسترلينيًا لطلب الكشف، ويُطلب ملء البيانات الشخصية، والإجابة عن الأسئلة الطبية الأساسية، مثل ما إذا كنت آخذًا أي دواء أو إذا كانت سيدة حُبلى.

بعد ذلك يتم تحويل المريض إلى قسم في التطبيق يُسمى “غرفة الانتظار”، ثم يتلقى مكالمة فيديو، يظهر فيه الطبيب يستمع لشكوى المريض، ويسأل الأسئلة المختصة، ثم يطلب من المريض تحريك وجهه بطريقة معينة، ولمس أجزاء محددة من الفك لتحديد مصدر الألم بدقة.

وقال مستخدمو التطبيق التجريبي، إن متوسط مدة الكشف 7 دقائق، ووصفوها بـ”الممتعة والمباشرة”.

