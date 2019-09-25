جوجل تطلق خدمة فريدة للشراء تضم مئات التطبيقات

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أطلقت شركة جوجل الأمريكية خدمة ”بلاي باس” للشراء والتي تتيح مئات التطبيقات والألعاب المدفوعة من متجر ”جوجل بلاي” مقابل اشتراك شهري ثابت.
وحددت جوجل حتى الآن 350 تطبيقاً للشراء عبر الخدمة ، مع توقعات بتزايدها ، إذ ستتاح الخدمة لجميع المطورين.
وحول التكلفة ، قالت جوجل إنها لن تتعدى 4.99 دولار شهرياً ، بينما سيحصل مستخدمو الولايات المتحدة عليها بمقابل 1.9 دولار فقط ، طوال العام الأول ، ويحصل الجميع على 10 أيام مجانية في بداية الاشتراك.
ومن المقرر أن تدعم الخدمة جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد بما فيها الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام 4.4.
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