الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة.. الأربعاء

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، أن تكون هناك سماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات «جازان، الباحة، مكة المكرمة، عسير».

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن هناك استمرار لتوقعات تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأضاف هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «نجران، الرياض، حائل، الحدود الشمالية».

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أمّا الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ووفق «هيئة الأرصاد» تُسجّل منطقة الأحساء أعلى درجات الحرارة بـ43 درجة، بينما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ16 درجة.