بالصور.. هلال الباحة يرفع جاهزيته للاحتفال باليوم الوطني

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، جاهزيتها، للاحتفال باليوم الوطني الـ«89»؛ بتغذية جميع مواقع الاحتفالات بالفرق الإسعافية للمنطقة والمحافظات التابعة لها.

‎وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن الهيئة أعدَّت خطة تشغيلية، ممثلة بإدارة الشؤون الإسعافية لجميع مواقع الاحتفالات بالمنطقة، وذلك برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

‎وتواجدت الفرق الإسعافية والتطوعية، خلال الاحتفالية التي أقيمت بطريق الملك سعود؛ لتقديم الخدمات المطلوبة والتوعية الإسعافية، وذلك بتوجيه مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي.

‎وأشار الزهراني، إلى أن مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في الاحتفالات المقامة بالمحافظات، جاءت بتواجد مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على مدار الساعة، ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني.