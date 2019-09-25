بالصور.. محافظة وادي الفرع تحتفل باليوم الوطني بمشاركة الجهات الحكومية

احتضن متحف الحمنة بمحافظة وادي الفرع، احتفال اليوم الوطني الـ«89»، الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الجهات الحكومية بالمحافظة، وبرعاية محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، وسط حضور عددٍ من مسؤولي ومشايخ وأعيان المحافظة.

يأتي احتفال المحافظة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن سعودي، تعبيرًا عن الفرحة بتأسيس هذا الكيان الشامخ على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه-، الذي سار أبناؤه الكرام على نهجه؛ استكمالًا لمسيرة النهضة والبناء.

يهدف الاحتفال باليوم الوطني السعودي، إلى تجديد القيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ السعودية، من خلال الفعاليات والاحتفالات، التي تجهزت لها المحافظة؛ بما يتناسب مع أهمية وقيمة هذه المناسبة الوطنية الغالية، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية.

وتضمَّنت الفعاليات باقة من البرامج والمشاركات الوطنية، بالإضافة إلى عددٍ كبير من الأنشطة التراثية، التي تناسب جميع شرائح المجتمع، إذ خُصص جانبٌ منها لمشاركة الأطفال، وكذلك برنامج للشباب، إضافة إلى برنامج الحفل الرئيسي، الذي أقيم في متحف الحمنة؛ بهدف إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة هذا العام.