استقبل فرع الأحوال المدنية ببريدة 2، العملاء من المواطنين والمقيمين، بالحلوى والهدايا التذكارية؛ ابتهاجًا باليوم الوطني الـ«89»، فيما توشَّح الفرع من الداخل باللون الأخضر والأعلام واللافتات الوطنية، بالإضافة إلى ارتداء منسوبيه وشاحات خاصة؛ لإبراز هذه المناسبة الوطنية.
وعبَّر عددٌ من العملاء عن شكرهم لمنسوبي أحوال بريدة 2 على هذه البادرة الوطنية، التي كان لها الأثر البالغ في نفوسهم، سائلين الله تعالى أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «أحوال بريدة 2» تتزيّن بالأخضر وتوزّع الهدايا على العملاء بمناسبة اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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