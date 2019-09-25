بالصور.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

رأس وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد المملكة المشارك في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

ويضم الوفد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

كان الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة، إن الهجوم على معملي أرامكو، أمرٌ لا يمكن القبول به.

من جانبه، أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته، أن النظام القمعي في إيران يرفض السلام واستراتيجيته تعتمد على الدمار، رافضًا رفع العقوبات عن إيران، ومتوعدًا إياها بتشديد العقوبات إذا لم تغير سلوكها، مطالبًا كل دول العالم بضرورة التحرك لمواجهة سلوك إيران العدائي، الذي يُهدد الاستقرار.

وأشار ترامب إلى أنه تم فرض عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني، بعد مشاركة نظام طهران في استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية، قائلًا: إن النظام الإيراني شنّ هجمات إرهابية في أماكن مختلفة؛ لذلك وجب العمل على منع سلوكه المزعزع للاستقرار، مؤكدًا أنهم سيعملون على تشديد العقوبات على طهران.