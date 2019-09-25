اقتصادي / الاسهم الامريكية تهبط مع اكتساب مسعى لعزل الرئيس ترامب قوة دافعة في الكونغرس



نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

هبطت الأسهم الأمريكية في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي أكبر خسارة ليوم واحد في شهر مع اكتساب مسعى للديمقراطيين لبدء إجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة دافعة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 141.68 نقطة، أو 0.53%، إلى 26808.31 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 25.18 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 2966.60 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 118.84 نقطة، أو 1.46%، إلى 7993.63 نقطة.

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