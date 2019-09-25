سياسي / مريكي والعراقي يناقشان سبل تعزيز الشراكة بين بلديهما



نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

اقش الرئيسان الامريكي دونالد ترامب والعراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أفضل السبل لتعزيز الشراكة القوية بين بلديهما في قضايا عديدة ومنها الأمن والتجارة والطاقة.

أبرز ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بالتحديد "دعمه القوي للحرب المستمرة ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وكافة الجماعات الإرهابية".

شدد ترامب على "ضرورة حماية الأقليات الدينية العراقية ومواجهة تصرفات إيران ونفوذها المزعزع للاستقرار".

ما أعرب عن التزام الولايات المتحدة "بالديمقراطية العراقية وسيادة القانون".

أقر الرئيسان بضرورة قيام الحكومة العراقية بكل ما في وسعها للحفاظ على سوق مؤات للمستثمرين الأمريكيين وشركات الطاقة التي تسعى لممارسة أعمال تجارية في العراق ما سيزيد من الرخاء الاقتصادي للعراق واستقلاله في مجال الطاقة".

في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعهم الثنائي قال ترامب "نحن في حالة جيدة مع العراق ولقد كانت علاقة طويلة للغاية ومعقدة ولكن ودية".

أكد مجددا "اننا أسرنا الآلاف من مقاتلي (داعش) واستعدنا كامل ارض الخلافة المزعومة".

اعتبر الرئيس الامريكي أنه منذ قدومه الى الرئاسة حقق انجازات جلية في العراق الذي كان غارقا في الفوضى "وقد عملنا جميعنا سويا وقمنا بانجاز رائع لذا نحن نقدر ذلك".

من جانبه قال الرئيس العراقي "انها فرصة لتأكيد امتناننا للولايات المتحدة وللائتلاف الدولي الذي جاء لمساعدتنا في التغلب على طغيان (داعش) والإرهاب".

أضاف صالح "الآن المهمة هي اعادة اعمار العراق والتأكيد على سيادته".

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