شكرا لقرائتكم خبر عن 24 وجهة داخلية وخارجية يستقبلها المطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) يتوقع أن يستقبل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد (الصالة رقم 1) نحو 24 وجهة، بينها 3 وجهات دولية، و21 وجهة داخلية، وذلك عقب تشغيل رحلات الخطوط

يتوقع أن يستقبل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد (الصالة رقم 1) نحو 24 وجهة، بينها 3 وجهات دولية، و21 وجهة داخلية، وذلك عقب تشغيل رحلات الخطوط السعودية الدولية إلى مطارات أبوظبي، والبحرين، ومسقط، فيما تستقبل الصالة المسافرين من الوجهات الداخلية التي تشمل القريات، والعلا، وعرعر، والباحة، والدوادمي، وتبوك، والأحساء، والوجه، وطريف، والقيصومة، وينبع، وشرورة، والطائف، وبيشة، ورفحاء، والجوف، ووادي الدواسر، وحائل، ونجران، وجازان، وأبها. ويتوقع بعد اكتمال الوجهات الداخلية، وعددها 24 وجهة، أن يصل عدد الركاب إلى 147184 راكبا، وعدد الحقائب 50746 حقيبة، وعدد الرحلات 1158 رحلة أسبوعيا.

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