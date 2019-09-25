شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة تأديب المحامين» تبرئ «محامياً» من تهمة تهديد «قاضٍ» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

برأت «لجنة تأديب المحامين» في وزارة العدل أخيراً، محامياً من تهمة تهديد قاضٍ، عقب صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بالرياض برد دعوى النيابة العامة في الدعوى التي ساقها «المدعي العام» ضد المحامي.

وكانت "الخليج 365" نشرت تفاصيل قضية رد الدعوى ضد المحامي أمام القضاء وظهرت براءته بأمر المحكمة لعدم ثبوت تهديد قاضٍ من خلال رسائل «الواتساب».

وتأتي القضية على خلفية اتهام قاضٍ للمحامي بدعوى إرسال رسالة تهديد بهدف الحكم لصالح موكله، وحكمت «اللجنة» برد الدعوى، وتبرئة المحامي من التهمة المنسوبة له، كون الرسالة المشار لها لم تتضمن أي عبارة تهديد، وأنها لم تتجاوز حدود الأدب والنظام، وأنها مجرد تظلم من إجراءات المحكمة التي لم تتجاوز الأنظمة والتعليمات. واستندت «اللجنة» في ذلك للحكم الصادر أخيراً، ببراءة المحامي من التهمة المنسوبة له، من المحكمة الجزائية بالرياض، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالإجماع.

من جانبه، أكد المحامي أن الدعوى كيدية، ومتكلفة، ولا مستند لها من الصحة والواقع، منوهاً بدور القضاء ولجان التأديب في تصحيح مسار الدعاوى والتهم من خلال ميزان العدل والمساواة والحياد، ووضع الأمور في نصابها الصحيح.