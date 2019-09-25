شكرا لقرائتكم خبر عن «فرجت» تسدد 40 مليون ريال وتطلق سراح 1000 نزيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تفاعل عدد كبير من المحسنين من مواطنين ومقيمين مع خدمة «فرجت» لسداد ديون الموقوفين في قضايا مالية، وأسهمت الخدمة في الإفراج عن العديد من الموقوفين، الذين شاركوا ذويهم فرحة الاحتفالات باليوم الوطني. وبلغ عدد المستفيدين من خدمة «فُرِجَت» أكثر من 1000 مستفيد بمختلف مناطق المملكة، وإجمالي ما تم سداده حتى الآن أكثر من 40 مليون ريال.

يشار إلى أن خدمة «فرجت» تمكن المواطنين والمقيمين من التبرع لسجناء الحقوق المالية، ومساعدتهم على سداد ديونهم من خلال منصة «أبشر» بموثوقية وخصوصية عالية. وهناك دراسات مستمرة لتطوير خدمة «فُرِجَت»، إذ إن المرحلة الأولى خصصت للموقوفين في القضايا المالية غير الجنائية، على ألا تكون لدى الموقوف قضايا أخرى. وجاءت المرحلة الثانية لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية. وتأتي هذه الخدمة ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في القضايا المالية، وتعزيز الجانب الإنساني والاجتماعي في نفوس أبناء هذا الوطن.