بيشة: لجنة مشتركة لمعالجة حالات «قمل» بمجمع مدرسي

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جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) سجل مجمع روضة وابتدائية الحازمي في بيشة انتشار قمل بين طالبات وطلاب المجمع المدرسي، ما دفع إدارته إلى مخاطبة المركز الصحي للكشف على الطلاب وتحويل من يرغب إلى الإدارة للحصول على مضادات الحشرة. وأكد المتحدث باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي لـ«الخليج 365» رصد الحالات منذ نحو أسبوعين، وتشكيل لجنة عاجلة بالتعاون مع الشؤون الصحية في بيشة، التي زارت المدرسة وفحصت الطلاب والطالبات، وتم توزيع تعميم احترازي على المدارس كافة يحوي نشرة تثقيفية صحية حول طرق الوقاية من القمل. وأضاف السبيعي أنه تم توجيه المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات في المدارس بالمتابعة وتحويل من تلحظ عليه الحالة إلى المراكز الصحية.

سجل مجمع روضة وابتدائية الحازمي في بيشة انتشار قمل بين طالبات وطلاب المجمع المدرسي، ما دفع إدارته إلى مخاطبة المركز الصحي للكشف على الطلاب وتحويل من يرغب إلى الإدارة للحصول على مضادات الحشرة. وأكد المتحدث باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي لـ«الخليج 365» رصد الحالات منذ نحو أسبوعين، وتشكيل لجنة عاجلة بالتعاون مع الشؤون الصحية في بيشة، التي زارت المدرسة وفحصت الطلاب والطالبات، وتم توزيع تعميم احترازي على المدارس كافة يحوي نشرة تثقيفية صحية حول طرق الوقاية من القمل. وأضاف السبيعي أنه تم توجيه المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات في المدارس بالمتابعة وتحويل من تلحظ عليه الحالة إلى المراكز الصحية.

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