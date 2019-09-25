شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: سقوط صاروخ باليستي حوثي في صعدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، صاروخاً باليستياً من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان)، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة). وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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