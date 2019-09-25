شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«الخليج 365»: محاكم تعدل صكوك الحضانة لتضمين حق السفر بالمحضون والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض)أكدت مصادر لـ«الخليج 365» تعديل عدد من محاكم الأحوال الشخصية صكوك الحضانة التي لم يذكر فيها حق السفر بالمحضون، وأضافت المحاكم بناء على طلب الأم الحاضنة بحق السفر بالمحضون وفقا لنظام وثائق السفر ولائحته المعدلة، إذ يتوجب أن تتقدم الأم التي تملك صك الحضانة للدائرة القضائية التي أصدرت الحكم بـطلب «التماس إعادة نظر» وتعديل الصك وإضافة حق السفر بالمحضون.
وطبقا للمصادر، فإن وزارة العدل تعمل بالتنسيق مع الجهة المعنية على وضع معالجة شاملة للموضوع بما يحقق المصلحة ويتسق مع تعديلات الأنظمة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.