شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«الخليج 365»: محاكم تعدل صكوك الحضانة لتضمين حق السفر بالمحضون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض)

أكدت مصادر لـ«الخليج 365» تعديل عدد من محاكم الأحوال الشخصية صكوك الحضانة التي لم يذكر فيها حق السفر بالمحضون، وأضافت المحاكم بناء على طلب الأم الحاضنة بحق السفر بالمحضون وفقا لنظام وثائق السفر ولائحته المعدلة، إذ يتوجب أن تتقدم الأم التي تملك صك الحضانة للدائرة القضائية التي أصدرت الحكم بـطلب «التماس إعادة نظر» وتعديل الصك وإضافة حق السفر بالمحضون.

وطبقا للمصادر، فإن وزارة العدل تعمل بالتنسيق مع الجهة المعنية على وضع معالجة شاملة للموضوع بما يحقق المصلحة ويتسق مع تعديلات الأنظمة.