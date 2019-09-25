شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع خارطة طريق لتنفيذ مذكرة تفاهم بين العدل السعودية والبيلاروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يوقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا، التي تبدأ اليوم (الأربعاء)، خارطة طريق بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل السعودية والبيلاروسية في المجالين القضائي والقانوني للفترة 2019 -2020.

كما تشهد الزيارة بدء المباحثات مع نظيره البيلاروسي الوزير إسليفسكي أوليغ، بشأن توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين.

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وتهدف الزيارة إلى تطوير العلاقات واستمرار اللقاءات التي تدعم التعاون بين البلدين في المجالات العدلية والقضائية، حيث سيتعرف الجانب البيلاروسي خلال الزيارة على التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع العدلي السعودي خلال السنوات الأخيرة، وانعكاس تلك التطورات على ترتيب المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، وذلك بتصنيفها من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، كما سيطلع الجانب السعودي على تجربة بيلاروسيا في التطبيقات والإجراءات القضائية.

وسيبحث الدكتور وليد الصمعاني خلال زيارته الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.

وسيلتقي وزير العدل إضافة إلى نظيره البيلاروسي، عددا من كبار المسؤولين، إضافة إلى زيارة المحكمة العليا والاجتماع برئيسها، وزيارة المحكمة الاقتصادية لمدينة مينسك، وإحدى محاكمها الابتدائية.