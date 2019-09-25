شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تطلق تعريف المعاش التقاعدي بنسخته الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد لعملائها تعريف المعاش التقاعدي بنسخته الجديدة. إذ يمكّن التعريف بالمعاش المتقاعد أو المستفيد من إصدار تعريف بالمعاش التقاعدي معتمد وموثق سواء باللغة العربية أو الإنجليزية لتقديمه للجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما يشتمل التعريف على العديد من البيانات المهمة منها رقم هوية العميل ومقدار المعاش الشهري ورقم الآيبان والحسميات المالية في حال وجودها، كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب ورمز الاستجابة السريعة QRCode.

وأشارت «التقاعد» إلى أنه بإمكان عملائها الحصول على تعريف المعاش التقاعدي بكل سهولة من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة بمجرد التسجيل فيها عبر موقع المؤسسة.

يشار إلى أن التطوير والتحسين يأتي سعياً من المؤسسة العامة للتقاعد لتحقيق أحد أهداف إستراتيجيتها 2022 والتي تهدف لتقديم الخدمة المميزة للمشترك والمتقاعد والمستفيد.