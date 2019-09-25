شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: حرص مستمر وعمل دؤوب لمسيرة ورؤية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك)

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية ، معرباً عن فخره واعتزازه بالوطن العزيز ورجالاته.

وقال في كلمة بهذه المناسبة: في هذا اليوم المبارك، يوم عزّ وفخر لكل الشعب السعودي، وفرصة نستذكر بها ملحمة تأسيس هذه البلاد المباركة والبطولات والتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد ورجالها المخلصون تحت قيادة المغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز - طيّب الله ثراه - في بناء هذا الوطن والحفاظ على وحدته تحت راية التوحيد لتواصل مسيرة البناء والتطوير والتنمية على يد أبنائه الملوك البررة -رحمهم الله- حتى عهد قائد مسيرة التنمية الشاملة والرؤية الثاقبة والعزم والحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حتى باتت المملكة في مصاف الدول التي يُنظر إليها وإلى أبنائها بكل إعجاب وانبهار، والحرص المستمر والعمل الدؤوب لمسيرة ورؤية جديدة تتماشى مع العصر الذي نعيش فيه.

واختتم كلمته سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ هذا الوطن شامخاً، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.