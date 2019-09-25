شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف: نسعى لبيئة إسكانية متوازنة ومستدامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد المحيسن (الجوف) ، عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز حرص القيادة الرشيدة على تلبية ما يتعلق بحاجات المواطنين من الإسكان، ومن ذلك مبادرة الإسكان التنموي، والسعي المستمر نحو تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة كأحد أهداف الرؤية الطموحة 2030، مشددا على أهمية مواصلة الجهود واستكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان.

واستعرض، خلال ترؤسه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، إنجازات الفترة الماضية، التي تمثلت في تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة البالغ عددها 18 جمعية، التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان، ممثلة بالإسكان التنموي، والاستفادة من منصة جود للحالات الإنسانية.

وبحث الاجتماع مهمات اللجنة ودورها في توفير الوحدات والشراكات المجتمعية وتنظيم الإسكان الخيري القائم وضمان استدامته، ومنها جهود المتطوعين مع الإسكان للتعريف بمنتجاته والجهات والأفراد المستحقة للإسكان، وتضافر الجهود مع الجهات الخيرية لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد السائح ومساعديه في الفرع، ومدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد الغامدي ومساعديه، يرافقهم الطلاب من أبناء الشهداء والكشافة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ89.