شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: النهضة الشاملة يستشعرها المواطنون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

اعتبر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن اليوم الوطني الـ89 تاريخ للمجد الشامخ والتأسيس القويم الراسخ على منهج إسلامي واضح نستذكر من خلاله البطولات والأمجاد التي سطرها القائد المؤسس الذي وحد هذه البلاد ووحد قلوب شعبها وجمع شتاتهم.

وأكد أن الوحدة هي وحدة قلوب قبل أن تكون وحدة أراض، فالمؤسس انطلق نحو تنمية الإنسان قبل المكان، فتم تشييد صروح العلم والمعرفة، ما كتب لهذه البلاد نصيباً من التحضر والتمدن والتطور السريع والحياة الاجتماعية الكريمة في أمن وأمان واطمئنان ورغد عيش.

وأشار إلى ما تشهده البلاد اليوم من المسيرة الحكيمة برؤية طموحة ونقلة نوعية تمثلت في رؤية 2030 عبر اقتصاد وطني شامل ومستدام لمستقبل مشرق، لافتاً إلى أن النهضة الوطنية الشاملة يستشعرها كل مواطن ومقيم يعيش على هذا الكيان الغالي.

جاء ذلك خلال تدشينه حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني، الذي نظمته إمارة الباحة. وتجول أمير منطقة الباحة على معرض الصور المصاحب الذي ضم العديد من الصور الفوتوغرافية والتشكيلية لقادة وملوك هذه البلاد، واطلع على محتوى ركن الحرف اليدوية، ووقف على فعاليات «همة حتى القمة» التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وذلك بطريق الملك سعود بمدينة الباحة.