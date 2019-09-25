شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل: إقامة ملتقى لجان التنمية الاجتماعية بالقصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

شدد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية تطوير العمل وتفعيل الدور التنموي للجنة التنمية الاجتماعية في خدمة المجتمع، مثمنا ما يحظى به القطاع الاجتماعي والأهلي من دعم متواصل من قبل القيادة الرشيدة لتقديم خدمات سامية عبر كوادر عالية الهمة، موجها بإقامة ملتقى لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة لتعزيز العمل بها وتبادل الخبرات خدمة لأبناء هذه المنطقة من المستفيدين من خدماتها.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن محمد السعوي، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة خالد الحواس، وعددا من أعضاء اللجنة، بمناسبة التشكيل الجديد لها. من جهته، أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة المذنب خالد الحواس أن اللجنة ستسعى إلى العمل المتواصل لتحقيق التقدم في كافة مجالاتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وتفعيلها.

من جهة ثانية، شرف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمس، احتفالية جامعة القصيم بمناسبة اليوم الوطني الـ89، بحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وعدد من منسوبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ودشن فور وصوله المعرض الطلابي، واطلع على محتوياته المختلفة، قبل أن يشاهد فيلما بعنوان «هنا للمجد قمة.. هنا همة وطن».